В рамках капремонта 25 поликлиник столицы получили дополнительные энергомощности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ходе проведения капитального ремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Летом энергетики добавили 3,8 мегаватта мощности 11 поликлиникам, до конца октября 6,4 мегаватта получили еще 14 медучреждений. Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник, общий объем дополнительных мощностей составит 14,4 мегаватта", – рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что после завершения ремонта в медицинских учреждениях установят энергоемкое цифровое оборудование, для работы которого потребуется дополнительная электрическая мощность. По его словам, электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности.

"Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", – заявил Бирюков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ноябре специалисты завершат ремонтные работы в 11 поликлиниках, в остальных 25 основные работы будут завершены до конца текущего года. Он отметил, что после завершения ремонта потребуется определенное время на отладку оборудования.

Мэр также ранее отмечал, что в течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По его словам, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Собянин подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту.

