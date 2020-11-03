Собянин рассказал о реализации программы реконструкции поликлиник

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове.
"Крупнейшая программа реконструкции поликлиник – крупнейшая в стране и за всю историю Москвы – начинает набирать обороты. Первые 11 поликлиник – будут закончены строительные работы в ноябре месяце, и еще 25 – до конца года основные работы будут сделаны", – заявил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что после завершения ремонта потребуется определенное время на отладку оборудования.
Собянин также оценил сроки реализации программы модернизации поликлиник. Он напомнил, что ранее проектные решения подразумевали работы сроком от полутора лет, а сейчас реконструкция занимает порядка пяти-шести месяцев.
Мэр отметил, что при планировании работ учитывались предложения жителей района.
Комплексная реконструкция филиала № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове была начата в марте и завершена в октябре 2020 года. В медицинском учреждении появилось 929 единиц нового оборудования, в том числе два аппарата УЗИ.
При модернизации учитывалась особая рассадка, позволяющая избегать возникновения очередей на прием. Еще одна инновационная мера – отдельный вход для инфекционных больных с фильтр-боксом. Это решение позволит снизить вероятность распространения инфекции.
Для мам с колясками оборудована "парковка". Кроме того, молодым матерям предложат пройти обучение в кабинетах по обучению уходу за малышами.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в бюджете столицы усилится социальная направленность. По словам градоначальника, на цели этой сферы выделят 1,8 триллиона рублей.
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