Ракова: в Москве первые поликлиники после капремонта начнут работу до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице первые поликлиники после капитального ремонта заработают уже в конце этого года, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Строится крупнейшая городская инфекционная больница, детская больница Святого Владимира, крупнейший онкологический стационар имени Логинова, 6 скоропомощных корпусов. Кроме того, мы продолжаем работу над формированием вертикально интегрированной структурой онкологической помощи. Надеюсь, что в первом квартале 2021 года мы порадуем москвичей запуском 4 новых онкологических диспансеров", – рассказала вице-мэр.
Ракова добавила, что также ведется работа по формированию единого канцер-регистра.
Вице-мэр отметила, что в столице идет обновление всей медицинской тяжелой техники стационарах и поликлиниках.
"Мы покупаем ее с помощью новой технологии – контракта жизненного цикла, когда не просто купили, поставили в поликлинику оборудование и про него забыли, а когда одновременно с покупкой мы получаем еще сервис на 10 лет, который обеспечивает его работоспособность", – пояснила вице-мэр.
Ракова добавила, что продолжается и реализация проектов в области цифровизации здравоохранения города.
Ранее сообщалось, что в течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.
В Москве продолжается капитальный ремонт поликлиник
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