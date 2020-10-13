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Город

16:36

Здание поликлиники № 195 в ЗАО капитально отремонтируют

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты капитально отремонтируют здание поликлиники № 195, которая находится в столичном районе Филевский парк. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосэкспертизы.

Как уточняется, поликлиника находится по адресу Филевский бульвар, дом 18.

В сообщении говорится, что будет отремонтирован фасад и стены, откосы обновят, заменят флагодержатели, домовые знаки, уличные указатели и указатели пожарных гидрантов.

"Проект внутреннего ремонта включает демонтаж внутренней отделки стен, потолков и конструкций полов в здании поликлиники, замену внутренних перегородок здания и утепление стен и потолков тамбуров. Будут установлены новые двери, окна и витражи. Внутренняя отделка помещений принята с учетом функционального назначения", – рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Также запланирован ремонт рентгенодиагностического блока. В процедурных планируют установить цифровые рентгенодиагностические аппараты.

Кроме того, специалисты планируют модернизировать системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и другие.

В течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.

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