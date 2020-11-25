Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году

08:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Количество цифровых медицинских исследований вырастет в столице до 10 миллионов к 2023 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она отметила, что за три года планируется провести масштабное обновление и модернизацию медицинского оборудования в столичных поликлиниках и больницах. По словам заммэра, проект будет осуществляться в рамках закупок по контрактам жизненного цикла.
"Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую. Соответственно, к 2023 году мы прогнозируем рост числа цифровых исследований до 10 миллионов", – заявила Ракова.
Сообщается, что сильнее всего обновление затронет рентгенографию и диагностическую маммографию. В этих сферах численность цифровых исследований вырастет на 136% и 172% соответственно. В то же время количество КТ-исследований увеличится с 1,7 миллиона до 2,3 миллиона к 2023 году.
Отмечается, что в Москве в настоящий момент свыше 80% диагностического оборудования является цифровым. Планируется, что аналоговая техника будет заменяться современной и включаться в единое цифровое медицинское пространство города. В настоящий момент в общей базе имеется свыше 6 миллионов цифровых снимков, и их количество постоянно растет.
Ранее Ракова сообщила, что в Москве планируется расширение эксперимента по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Она отмечала, что в столице будут увеличены количество вовлеченных разработчиков, а также численность охваченных экспериментом медорганизаций и врачей.
Обновление и модернизация медицинского оборудования в Москве заложены в проект бюджета на 2021 года. Сообщалось, что за это время на данные цели выделят 39 миллиардов рублей. В частности, планируется закупка техники для хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа и других областей медицины.
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