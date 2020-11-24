Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Искусственный интеллект в систему здравоохранения Москвы был внедрен год назад. Проект реализуется на клинической базе и на реальных снимках, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сервисы опытным путем используются в медицинских организациях города. Эксперимент реализуется по четырем видам исследований.

"В проекте участвует уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента – увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что город готов к реализации новых решений. В частности, в Москве в ближайшее время будет закуплено необходимое современное медицинское оборудование: нецифровую тяжелую технику в столице больше использовать не планируют.

Кроме того, по словам Раковой, в сфере здравоохранения Москвы продолжается процесс цифровизации: к системе ЕМИАС уже подключено все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи. В будущем планируется подключить еще и стационары.

Заниматься цифровизацией здравоохранения в Москве будет специально созданная группа медиков и разработчиков, заключила заммэра.

Ранее сообщалось, что почти 300 московских клиник участвуют в проекте по внедрению высокотехнологичных сервисов, более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь.

Сергей Собянин отмечал, что эксперимент по использованию искусственного интеллекта для сканирования медицинских изображений запустили в столице в феврале 2020 года. Речь идет о рентгеновских снимках, флюорографии, результатах компьютерной томографии и маммографии.

