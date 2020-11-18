Систему вызова скорой помощи по СМС могут запустить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил создать систему вызова скорой помощи по СМС. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.

Курдесов напомнил о призывах Михаила Мишустина сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов на фоне значительного роста нагрузки на систему здравоохранения. Общественник считает, что решить эту проблему можно решить предложенным им способом.

По его словам, в некоторых населенных пунктах такой способ уже могут использовать глухонемые пациенты. Для этого не требуется время на дозвон. Курдесов уточнил, что время отправления сообщения фиксируется, и оператор может быстро обработать информацию и при необходимости перезвонить пациенту.

Накануне сообщалось, что в столице каждые сутки дежурят 1 042 бригады скорой медицинской помощи, они выполняют около 11 тысяч вызовов.

Отмечается, что на диспетчерский пульт поступает около 17 тысяч обращений в сутки. Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что нагрузка на скорую помощь возросла на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом без внимания не остается ни одно сообщение.

Диспетчерам помогает искусственный интеллект. Для опроса пациентов разработаны специальные алгоритмы, позволяющие сократить время обработки вызовов и время направления бригад к пациентам.

