Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва – Афины – Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", – говорится в сообщении.

На сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов уже можно приобрести билеты на рейсы. Как рассказали в пресс-службе, в зависимости от восстановления международного воздушного сообщения в ближайшее время может измениться частота полетов.

В ведомстве также уточнили, что на территорию Греции разрешено въезжать только владельцам вида на жительство в стране или другим категориям пассажиров с разрешением от местных властей.

Ранее компания "Аэрофлот" анонсировала возобновление полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Они будут доступны только раз в неделю по пятницам.

Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября. На данный момент страна не будет принимать туристов, приехать смогут только граждане государства или обладатели вида на жительство.