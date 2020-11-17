Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва – Афины – Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", – говорится в сообщении.
На сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов уже можно приобрести билеты на рейсы. Как рассказали в пресс-службе, в зависимости от восстановления международного воздушного сообщения в ближайшее время может измениться частота полетов.
В ведомстве также уточнили, что на территорию Греции разрешено въезжать только владельцам вида на жительство в стране или другим категориям пассажиров с разрешением от местных властей.
Ранее компания "Аэрофлот" анонсировала возобновление полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Они будут доступны только раз в неделю по пятницам.
Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября. На данный момент страна не будет принимать туристов, приехать смогут только граждане государства или обладатели вида на жительство.
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу
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