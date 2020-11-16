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Москва 24

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Транспорт

17:13

"Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэрофлот" анонсировала возобновление полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

На данный момент речь идет о рейсах SU2360/SU2361 Москва – Ницца – Москва. Они будут доступны только раз в неделю, по пятницам.

"Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться", – отметили в компании.

По действующим правилам, въезд во Францию разрешен только отдельным категориям пассажиров, а именно гражданам страны и обладателям вида на жительство. Кроме того, допустить могут тех, кто получил специальные разрешения от властей страны.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" возобновит полеты на Кипр с 22 ноября. На данный момент страна не будет принимать туристов, приехать смогут только граждане или обладатели вида на жительство.

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