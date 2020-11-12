Фото: ТАСС/Katia Chrisodoulou/EPA

Российские туристы не смогут посещать Кипр после возобновления авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с эпидемиологической ситуацией правила проезда из России на Кипр остаются прежними – в республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты", – заявили в диппредставительстве РФ в Никосии.

Уточняется, что для туристов ограничения по-прежнему остаются в силе.

Ранее стало известно, что с 22 ноября "Аэрофлот" рассчитывает возобновить полеты между РФ и Кипром. Пока согласованы перелеты только по воскресеньям.

Также сообщалось, что авиакомпания-лоукостер "Победа" намерена возобновить полеты из Москвы в Дубай, прерванные из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что рейсы начнутся с 28 ноября. Пока планируется реализовывать не более одного в неделю.