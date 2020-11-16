Почти 300 столичных клиник участвуют в эксперименте по внедрению искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 300 московских клиник участвуют в проекте по внедрению высокотехнологичных сервисов, более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь, сообщает Оперштаб.

"Мы планируем сделать использование технологий искусственного интеллекта нормой для городского здравоохранения. Уже сегодня в среднем при помощи ИИ-технологий обрабатывается около 4,5 тысячи лучевых исследований в день", – отметила вице-мэр Анастасия Ракова.

В клиниках искусственный интеллект интегрирован в радиологический информационный сервис ЕМИАС. Он анализирует несколько видов лучевых исследований – КТ, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию.

Исследования помогают диагностировать пневмонию, рак легкого и другие легочные патологии, рак молочной железы, а также COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более миллиона медицинских снимков удалось проанализировать в Москве благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Он напомнил, что эксперимент по использованию подобных технологий для сканирования медицинских изображений запустили в столице в феврале 2020 года.