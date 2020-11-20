Собянин рассказал о программе реконструкции поликлиник

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Сергей Собянин рассказал о программе комплексной реконструкции поликлиник в Москве.

По словам мэра, всего в эту программу включено 135 зданий, большинство из которых построили еще 40–60 лет назад. Собянин подчеркнул, что объективно они не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения.

"Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации – это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование", – написал Собянин на своем личном сайте.

На сегодняшний день практически завершен ремонт первых 11 зданий. Как рассказал глава города, в каждом из них появилась открытая регистратура – реcепшен.

"Спокойная, дружелюбная среда для общения. Никаких маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента", – отметил мэр.

Также обновленные поликлиники отличает фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются оригинальные светильники на потолке. В зданиях появились широкие, максимально светлые коридоры. Как объяснил Собянин, взрослым людям должно быть комфортно разойтись между собой, не мешая тем, кто сидит на диване у кабинета.

Установили в медучреждениях новые бесшумные лифты с тактильными указателями для слабовидящих пациентов. Также появились зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами, а в детских поликлиниках – с игровыми уголками.

Кабинеты врачей стали не только функциональными, но и удобными, с качественной мебелью и оборудованием, заявил Собянин. Также, по его словам, созданы уютные комнаты отдыха для врачей и медицинских сестер, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

В отделениях ЛФК детских поликлиник обновляют бассейны. При этом мэр подчеркнул, что они предусмотрены не во всех зданиях. В то же время во всех медучреждениях организовывают понятную навигацию, которая позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.

Все окна и двери в поликлиниках обновили, также организовали места для хранения колясок.

Фасады зданий также обновляются. Территорию вокруг медучреждений благоустраивают, создают площадки для малышей.

Мэр пообещал, что уже в декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они вновь откроют свои двери для взрослых и детей.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 поликлиник города. Отмечалось, что важными принципами нового стандарта поликлиник являются доступность и технологичность.

Пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника будет обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием: маммографами, рентген-аппаратами, УЗИ и другими.