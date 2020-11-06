Около 900 тыс человек привились от гриппа на рабочем месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице работодатели могут организовать выездную вакцинацию от гриппа для своих сотрудников. Врачи уже провели более 11 тысяч выездов, в рамках которых было вакцинировано почти 900 тысяч человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации".
"Новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнения процедуры. Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан", – приводятся в материале слова Раковой.
Сервис разработан столичным департаментом здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий. В системе работают врач и медсестра мобильной бригады по вакцинации. Каждый из них использует планшет с доступом к сервису. Они фиксируют место проведения процедуры, данные пациента, информацию о бригаде, проводившей прививку и данные о препарате.
Чтобы бесплатно сделать прививку сотрудникам на рабочих местах, нужно выбрать ближайшую к офису поликлинику, связаться с ней по телефону и определить дату и время вакцинации.
В Минздраве ранее сообщили, что прививки против гриппа сделали более 48,4 миллиона россиян, включая 13,9 миллиона детей. За счет работодателей в РФ сделали прививки 1,1 миллиона человек.
В ведомстве также рассказали об общей статистике по ОРВИ. По данным ведомства, с начала эпидемиологического сезона в стране подтвердили 6,19 миллиона случаев ОРВИ.
В конце октября Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 38 регионах страны. Эксперты ведомства отмечали, что преимущественно это касается взрослого населения.
"Москва и мир": более 400 тысяч человек сделали прививки в мобильных пунктах Москвы
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