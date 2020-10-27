Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 38 регионах

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В 38 регионах Российской Федерации превышен порог по заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Агентство "Москва".

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах РФ, преимущественно за счет взрослого населения", – заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена распространением вирусов не гриппозного происхождения – это вирусы парагриппа, аденовирусы и PC-вирусы.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли более 43,8 миллиона россиян. Этот показатель равен 29,9% от численности населения страны.

В департаменте здравоохранения Москвы ранее рассказали, когда жители столицы чаще всего делают прививки от гриппа. В ведомстве напомнили, что мобильные пункты работают ежедневно, однако горожане предпочитают приходить по вторникам.

