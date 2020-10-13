В Депздраве рассказали, когда москвичи чаше всего делают прививки от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители столицы чаще всего приходят делать прививки от гриппа по вторникам, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Первые 1,5 месяца вакцинации показали, что вторник является самым популярным днем для этой процедуры. Хотя пункты вакцинации, включая мобильные, работают ежедневно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что прививочная кампания началась 1 сентября. Любой желающий старше 18 лет может принять в ней участие при предъявлении паспорта в мобильных пунктах или в поликлиниках.
"Беременным женщинам можно делать прививки только в поликлиниках, а несовершеннолетним – в детских поликлиниках, школах, колледжах, детских садах. Перед началом вакцинации вас осмотрит специалист, чтобы определить возможные противопоказания", – пояснили в пресс-службе.
Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 30 миллионов россиян сделали прививки от гриппа. Это составляет 21,1% от численности населения РФ.
По данным ведомства, чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями болеет взрослое население, а также дети в возрасте 7–14 лет. В надзорном ведомстве заявили о незначительном превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 28 субъектах РФ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.
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