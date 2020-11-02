В Минздраве назвали число привитых от гриппа россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 48 миллионов жителей России сделали прививки против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, передает ТАСС.

"По данным регионов, в настоящее время против гриппа привито 48,41 миллиона человек, в том числе 13,93 миллиона детей", – заявили в ведомстве.

За счет работодателей в РФ сделали прививки 1,1 миллиона человек.

В Минздраве также рассказали об общей статистике по ОРВИ. По данным ведомства, с начала эпидемиологического сезона в стране подтвердили 6,19 миллиона случаев ОРВИ.

В конце октября Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 38 регионах страны. Эксперты ведомства отмечали, что преимущественно это касается взрослого населения.

