Москвичам рассказали, как изменятся столичные поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пользователям портала мэра и правительства Москвы рассказали, как изменятся столичные поликлиники после капитального ремонта. До конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 медучреждений города.
В отделении поликлиники № 46 реконструкционные работы уже завершились, в филиале ГП № 2 реконструкция продолжается.
На первом этаже поликлиники на улице Казакова вместо регистратуры установили стойку информации, а также табло с расписанием работы специалистов. В холле посетители могут взять напитки и закуски, а в лифте играет музыка.
"Когда закончится реконструкция филиала № 2 на Иерусалимской улице, там будет примерно то же самое, только лучше", – рассказал главврач ГП № 46 Денис Серов.
Также важными принципами нового стандарта поликлиник являются доступность и технологичность. Пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника будет обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием: маммографы, рентген-аппарат, УЗИ и другие.
Ранее стало известно, что в ходе проведения капитального ремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы.
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