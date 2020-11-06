Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве различных направлений добровольчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число добровольцев в столице выросло на 15,5 тысячи человек в 2020 году, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, сегодня в базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров.

"Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом", – сказала она.

Добровольцы участвуют в организации культурных и спортивных мероприятий, а также помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы.

Кроме того, московские волонтеры активно участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, а медиаволонтеры оказывают информационную поддержку.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что пандемия показала, как много неравнодушных людей живет в Москве.

Она добавила, что сейчас волонтеры, как и весной, помогают москвичам старшего возраста соблюдать домашний режим: ежедневно доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Ранее в Москве стартовал проект "Давай дружить!". В рамках инициативы неравнодушные жители столицы могут стать социальными волонтерами.

Участники проекта будут регулярно посвящать время детям, которые живут в центрах содействия воспитанию или являются подопечными семейных центров.