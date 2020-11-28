Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России упростили правила получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас для подтверждения инвалидности россиянам надо проходить медико-социальную экспертизу, направление на которую выдает поликлиника, указывая данные о результатах медицинских обследований. Если в направлении указан не полный перечень обследований, гражданину придется повторно запрашивать данные в поликлинике.

По новым правилам, специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения. Возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не больше трех дней, а она уже должна дополнить перечень в течение двух недель.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии. Он позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с идеей расширить возможности получения бесплатного высшего образования в России. Он указал на то, что второе и последующее высшее образование в РФ можно получить лишь на платных условиях. Данное правило действует, даже если первое высшее образование было получено на коммерческой основе.

Также председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять людям с ограниченными возможностями здоровья право на бесплатное получение второго высшего образования. Данное условие, по задумке Терентьева, должно работать, если человек приобрел инвалидность после получения первого.