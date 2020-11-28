Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России упростили правила получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сейчас для подтверждения инвалидности россиянам надо проходить медико-социальную экспертизу, направление на которую выдает поликлиника, указывая данные о результатах медицинских обследований. Если в направлении указан не полный перечень обследований, гражданину придется повторно запрашивать данные в поликлинике.
По новым правилам, специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения. Возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не больше трех дней, а она уже должна дополнить перечень в течение двух недель.
Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного из-за пандемии. Он позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на шесть месяцев, а также впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с идеей расширить возможности получения бесплатного высшего образования в России. Он указал на то, что второе и последующее высшее образование в РФ можно получить лишь на платных условиях. Данное правило действует, даже если первое высшее образование было получено на коммерческой основе.
Также председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять людям с ограниченными возможностями здоровья право на бесплатное получение второго высшего образования. Данное условие, по задумке Терентьева, должно работать, если человек приобрел инвалидность после получения первого.
Второе высшее по творческим специальностям хотят сделать бесплатным
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