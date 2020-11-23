Инвалидам предлагают бесплатно давать второе высшее образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвалидам предлагают предоставлять право на бесплатное получение второго высшего образования в случае, если они приобрели инвалидность после первого. С такой инициативой на пленарном онлайн-заседании VI национального чемпионата "Абилимпикс" выступил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"На профобучении инвалидов нужно заострить еще больше внимания со стороны государственной политики. Нужно подумать над тем, чтобы человек, который приобрел инвалидность после получения высшего образования, мог бесплатно получить второе образование", – пояснил депутат.

По мнению парламентария, его инициатива поможет с переобучением инвалидов.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить до 1 марта 2021 года временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Предполагается, что необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности, медицинские организации самостоятельно передадут в бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности также будут назначать и продлевать без личного обращения, уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин.