В ГД предложили расширить возможности получения бесплатного высшего образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить возможности получения бесплатного высшего образования в России, сообщает RT.

В частности, он указал на то, что второе и последующее высшее образование в РФ можно получить лишь на платных условиях. Данное правило действует, даже если первое высшее образование было получено на коммерческой основе.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг", – заявил Федоров.

Ранее председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять людям с ограниченными возможностями здоровья право на бесплатное получение второго высшего образования. Данное условие, по задумке Терентьева, должно работать, если человек приобрел инвалидность после получения первого.