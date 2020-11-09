Минобрнауки РФ не обсуждало идею ввести в вузах дипломы со "сроком годности"

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Идея о внедрении в систему высшего образования дипломов со "сроком годности" не обсуждалась с министерством образования и науки РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С Минобрнауки России данная инициатива не обсуждалась", – отметили в ведомстве.

Ранее в РФ предложили ввести "срок годности" для дипломов вузов. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию заявил, что дипломы, выдаваемые в настоящее время, не гарантируют сохранение актуальности полученных выпускником знаний.

В ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" Дмитрий Песков допустил, что дипломы об окончании вузов могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".