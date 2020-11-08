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Общество

06:53

В России могут ввести "срок годности" для дипломов вузов

образование общество

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов о высшем образовании.

Он выразил мнение, что дипломы "на всю оставшуюся жизнь" не гарантируют сохранение актуальности полученных выпускником знаний.

"Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что выпускник не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?" – приводит его слова РИА Новости.

В ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" Песков отметил, что дипломы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".

По его словам, речь идет о дипломах со "сроком годности", для которых будет задан определенный промежуток времени, когда они действительны.

Спецпредставитель президента добавил, что такой документ "показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций".

Российские вузы ранее получили право самостоятельно определять критерии и выдавать скидки на обучение студентам по итогам успеваемости.

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