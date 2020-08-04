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Общество

11:15

В России падает популярность коммерческих вузов – СМИ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число студентов платных вузов в России за пять лет (с 2014 по 2019 годы) сократилось с 803,5 тысячи до 332 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Минобрнауки РФ, передает News.ru.

Кроме того, сократилось число принятых на обучение в частные вузы. В 2014 году этот показатель был равен 170,8 тысячи, в то время как через пять лет опустился до 102,4 тысячи.

Наибольшее количество учащихся коммерческих вузов отмечается в Москве (141,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Татарстане (20,5 тысячи). При этом число выпускников упало вдвое – до 108,2 тысячи в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по образованию разрабатывают законопроект, который позволит поддержать студентов платных программ в высших учебных заведениях. В парламенте предлагают давать скидки тем, кто не имеет академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также успешно сдал экзамены за прошедший год.

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