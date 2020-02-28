В Минобрнауки назвали долю студентов-платников в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Студенты платных отделений государственных вузов в России составляют 49,6% от общего числа, сообщает News.ru.
По данным за 2019 год от Минобрнауки, больше всего их в Ямало-Ненецком автономном округе (89,6%), Ленинградской (66,9%) и Владимирской (65,4%) областях. В пятерку включили также Краснодарский край (62,9%) и Белгородскую область (60,2%).
Минимальное количество людей оплачивает свою учебу в Республике Алтай (14,7%), Чукотском автономном округе (22,6%), Республике Тыва (26,6%), Якутии (28,8%) и Республике Марий Эл (29,5%). В Ненецком автономном округе таких студентов нет.
В российских госвузах некоторые направления подготовки отличается преобладанием "платников", рассказала заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Например, на экономических факультетах только 11% учащихся получают высшее образование с финансированием из бюджета. Государство не выделяет много бесплатных мест для обучения специалистов, которых слишком много на рынке труда, объяснила она.
В случае с медицинскими специальностями доля "платников" – 50%, уточнила эксперт. На технологически сложных направлениях подготовки их не более 20%.
Исследование компании "Сбербанк страхование жизни" показало, что большинство родителей в России готовы копить деньги на высшее образование детей, когда отдают их в школу. 31% родителей начинают собирать средства на это в возрасте 26–35 лет. 35% делают это в 36–45 лет.
В среднем россияне готовы за 6–10 лет обеспечить своим детям бюджет на обучение в размере 350 тысяч рублей. Только 6% опрошенных родителей готовы собрать на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
В 2019 году в Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами. Также депутаты хотят увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев.
Инициативу министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Это поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодежи из отдаленных регионов, считает он. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина поприветствовала идею.
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