Эксперты прокомментировали идею ужесточения требований к абитуриентам

18:40
18:40
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ Стоян Васев
Эксперты прокомментировали Москве 24 предложение министерства науки и высшего образования об ужесточении требований к абитуриентам по проходным баллам при поступлении в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что предложение министерства является "абсолютно правильной идеей".
"Если будет продолжаться, как сейчас, то будет девальвация высшего образования. Для многих высшее образование сегодня – это как социальный сейф. Положил туда ребенка, пусть получит (высшее образование. – Прим. ред.), а потом видно будет, что будет в стране", – пояснил эксперт.
По его словам, также нужно повышать проходной балл и на платных отделениях вузов, потому что там обучаются "часто безграмотные люди".
В свою очередь, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен в том, что прием студентов – это вопрос внутренней жизни университета, которую "не должны контролировать". По его словам, если устанавливать повышенный проходной порог в "столичные" вузы, страна может лишиться "многих талантливых самородков".
"Порой человек с небольшим количеством баллов может оказаться талантищем. Не набрав какого-то количества баллов, он может быть в каком-то направлении настоящим талантом, а по общей сумме баллов он может недобрать", – отметил собеседник Москвы 24.
Кроме того, многие вузы устраивают дополнительные проходные экзамены, которые помогают отобрать таланты.
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, согласно которому будут установлены более жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и снижена планка для поступления в региональные. Сейчас приказ проходит процедуру обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Если приказ вступит в силу, подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ выше 67 баллов. В региональные же университеты можно будет попасть с более низкими баллами. При составлении приказа в министерстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов.
Однако в Госдуме считают, что искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами.
Читайте также
Ксения Руденко, Анатолий Федотов
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: