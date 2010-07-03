Эксперты прокомментировали идею ужесточения требований к абитуриентам

Фото: ТАСС/ Стоян Васев

Эксперты прокомментировали Москве 24 предложение министерства науки и высшего образования об ужесточении требований к абитуриентам по проходным баллам при поступлении в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что предложение министерства является "абсолютно правильной идеей".

"Если будет продолжаться, как сейчас, то будет девальвация высшего образования. Для многих высшее образование сегодня – это как социальный сейф. Положил туда ребенка, пусть получит (высшее образование. – Прим. ред.), а потом видно будет, что будет в стране", – пояснил эксперт.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ Во всем мире 12–15 процентов людей только идут получать высшее образование, такого вала нет.

По его словам, также нужно повышать проходной балл и на платных отделениях вузов, потому что там обучаются "часто безграмотные люди".

В свою очередь, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен в том, что прием студентов – это вопрос внутренней жизни университета, которую "не должны контролировать". По его словам, если устанавливать повышенный проходной порог в "столичные" вузы, страна может лишиться "многих талантливых самородков".

"Порой человек с небольшим количеством баллов может оказаться талантищем. Не набрав какого-то количества баллов, он может быть в каком-то направлении настоящим талантом, а по общей сумме баллов он может недобрать", – отметил собеседник Москвы 24.

Кроме того, многие вузы устраивают дополнительные проходные экзамены, которые помогают отобрать таланты.





Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования Бывает, что человек на дополнительных вузовских испытаниях может показать такие уникальные знания, что даже с невысоким результатом ЕГЭ он будет принят с блеском в этот вуз.

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, согласно которому будут установлены более жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и снижена планка для поступления в региональные. Сейчас приказ проходит процедуру обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Если приказ вступит в силу, подать документы для поступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет только выпускник школы, у которого средний балл ЕГЭ выше 67 баллов. В региональные же университеты можно будет попасть с более низкими баллами. При составлении приказа в министерстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов.

Однако в Госдуме считают, что искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами.



Ксения Руденко, Анатолий Федотов