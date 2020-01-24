Эксперт рассказал, стоит ли копить деньги на высшее образование ребенка

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Копить на высшее образование ребенка нужно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил академик Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
"Мне, конечно, трудно сказать, что будет у нас, например, через 10 лет, потому что иногда не знаешь, что будет послезавтра. В этой ситуации, учитывая турбулентные процессы, которые происходят в нашей стране, копить деньги на образование детей нужно", – сказал эксперт.
Но, добавляет Ямбург, случается так, что человеку не хватило нескольких баллов для поступления в вуз на бюджетное место. "А он, например, мечтает стать врачом.
Это реальная жизнь. Поэтому запас средств на образование должен быть", – пояснил собеседник Москвы 24.
По словам эксперта, деньги должны быть не только на высшее образование, но и так называемое дополнительное, которое существует наряду со стандартным. "В значительной степени оно платное. Дальновидные родители и те, которые имеют средства, они стараются всячески развивать своих детей начиная с дошкольного возраста. Бальные танцы, фигурное катание в наше время – дорогое удовольствие", – заключил Ямбург.
Ранее сообщалось, что большинство родителей в России готовы копить деньги на высшее образование детей, когда отдают их в школу. Такие выводы сделали в результате исследования компании "Сбербанк страхование жизни".
31% родителей начинают собирать деньги на высшее образование своих чад в возрасте 26–35 лет. 35% делают это в возрасте 36–45 лет. Зафиксирован и небольшой процент граждан старше 56 лет. Чаще всего здесь речь идет о помощи бабушек и дедушек.
В среднем россияне готовы за 6–10 лет обеспечить своим детям бюджет на обучение в размере 350 тысяч рублей. Только 6% опрошенных родителей готовы собрать на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Эксперты же считают, что этой суммы на платное обучение в вузе не хватит.
К примеру, зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин отмечает, что стоимость обучения в вузе в России сегодня начинается от 70–80 тысяч рублей в год. Поэтому даже накопленных 500 тысяч рублей на получение высшего образования, по его мнению, может не хватить.
Смолин добавил, что родители вынуждены копить детям на вуз из-за нехватки бюджетных мест, а также из-за их неравномерного распределения. По его словам, на сегодняшний день бюджетных мест менее 130 на 10 тысяч человек.
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