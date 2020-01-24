Столичные школьницы съели "приправленный" снег и оказались в больнице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве две школьницы решили попробовать снег и оказались в больнице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что девочки во время прогулки в группе продленного дня решили попробовать снег на вкус. Для этого они посыпали его пищевой приправой.

Педагог, узнав о случившемся, незамедлительно вызвала скорую и сообщила об инциденте родителям.

Медики сделали второклассницам промывание желудка и после наблюдений за состоянием отпустили домой. Подозрения на отравление были отвергнуты.

"Для дальнейшего наблюдения за состоянием детей было предложено лечение в стационаре, от которого родители девочек отказались", – говорится в сообщении.

В настоящее время здоровью школьниц ничего не угрожает.

Также в пресс-службе московского департамента образования и науки сообщили, что администрация учебного заведения изучит обстоятельства инцидента и предпримет меры для избежания повторов подобных ситуаций.

Ранее в Москве отравились 12 детей. Они приехали в столицу на соревнования по робототехнике.