В Москве отравились 12 приехавших на соревнования детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве отравились 12 детей в возрасте 15-17 лет, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике.

Они почувствовали недомогание в гостинице, расположенной в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле. "Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали скорую", – рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника отеля, причина отравления еще не известна, дети могли отравиться в столовой. В гостинице заявили, что столовая к ним не относится. Там указали, что дети могли отравится во время прогулки.

Девять постояльцев хостела в Подмосковье ранее отравились неизвестным веществом. По данному факту проводится проверка.