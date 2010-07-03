Девять человек отравились неизвестным веществом в подмосковном хостеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять постояльцев хостела в Московской области отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.

Инцидент произошел в одной из комнат частного хостела в СНТ "Мамоновский овраг". В результате пострадали девять человек, семь из них были госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

По данному факту проводится проверка. Выясняются причины отравления.

Ранее сообщилось, что в столице три человека погибли из-за передозировки наркотиков, еще одну женщину госпитализировали. Тела двух мужчин и женщины были обнаружены в одном из домов на Бакунинской улице.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка. Еще одну женщину нашли в бессознательном состоянии, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

