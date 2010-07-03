Стало известно о состоянии отравившихся газом в нижегородской школе

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Среди 44 отравившихся газом в школе в Нижегородской области тяжело пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Инцидент произошел в Вадской средней общеобразовательной школе. По предварительным данным, причиной отравления стал выброс одоранта – примеси к газу для придания ему запаха – с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 километра от школы.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи 23 человек отпустили домой, остальные обследуются.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказать помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле. Следственный комитет начал доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи следственного отдела по Арзамасу.

В настоящее время утечка прекращена, занятия в школе приостановлены.