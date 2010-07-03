Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:06

В Башкирии семья из пяти человек отравилась угарным газом

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по республике.

Ранее из частного дома в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом доставили пятерых человек, в том числе двоих детей. Женщина 1986 года рождения скончалась.

Сейчас под наблюдением врачей находятся бабушка, дедушка и два их внука 4 и 6 лет. Состояние детей и одного взрослого оценивается как тяжелое, второго взрослого – средней тяжести.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи СК, сотрудники полиции, МЧС и газовая служба.

Проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность отопительного оборудования.

Ранее трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановке Шиловского района Рязанской области.

Там загорелся двухэтажный деревянный дом площадью 100 квадратных метров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика