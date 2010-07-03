В Башкирии семья из пяти человек отравилась угарным газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по республике.

Ранее из частного дома в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом доставили пятерых человек, в том числе двоих детей. Женщина 1986 года рождения скончалась.

Сейчас под наблюдением врачей находятся бабушка, дедушка и два их внука 4 и 6 лет. Состояние детей и одного взрослого оценивается как тяжелое, второго взрослого – средней тяжести.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи СК, сотрудники полиции, МЧС и газовая служба.

Проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность отопительного оборудования.

Ранее трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановке Шиловского района Рязанской области.

Там загорелся двухэтажный деревянный дом площадью 100 квадратных метров.