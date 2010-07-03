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Происшествия

07:57

В Улан-Удэ после взрыва газа в кафе пострадали 12 человек

происшествия

Фото: соцсети

Взрыв бытового газа произошел в кафе в Улан-Удэ, расположенном на первом этаже двухэтажного здания. В результате возникшего пожара пострадали 12 человек.

Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, в больницу с ожогами и оглушением доставлены семь человек, двое находятся в реанимации. Еще пятеро отказались от госпитализации.

В Следственном комитете (СК) по региону добавили, что один из пострадавших находится в состоянии комы. По предварительным данным, утром в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения.

Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Неисправность ликвидирована не была. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, произошло воспламенение и взрыв.

В связи с ЧП начата доследственная проверка. Взрыв произошел на улице Ленина, дом 25. Пожар ликвидировали на площади два квадратных метра. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

24 октября два человека пострадали при хлопке газа в жилом двухэтажном доме в поселке Полазне Пермского края, из здания эвакуировали 24 человека.

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