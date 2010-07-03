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Происшествия

13:16

Более 40 человек отравились газом в нижегородской школе

происшествия

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

По меньшей мере 44 человека пострадали из-за выброса примесей газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает ТАСС.

Выброс произошел на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы. 43 ребенка и одного учителя доставили в центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней и легкой тяжести, проводится медосмотр.

В Единой диспетчерской службе подтвердили информацию о происшествии.

"Около 11:00 мск поступила информация о происшествии на газораспределительной станции, школа находится в 2 километрах. Дети стали жаловаться на запах газа", – сказал собеседник.

В свою очередь, глава администрации района Иван Ураев сообщил, что здоровью пострадавших от выброса газа детей ничего не угрожает. Он добавил, что "оператор ГРС продувал фильтры и дал газу больше, чем положено".

Ранее почти три десятка детей в возрасте от 9 до 14 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию после поездки на поезде Владикавказ – Москва.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

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