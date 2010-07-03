Дело о массовом отравлении в кадетской школе Люберец направлено в суд

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Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников кадетской школы в подмосковных Люберцах и двух работников коммерческой организации, по чьей вине в 2018 году отравились почти 140 человек.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

"По версии следствия, в январе 2018 года заведующий производством столовой образовательного учреждения при готовке завтраков и обедов допустил нарушения санитарно-эпидемиологических правил и осуществил выдачу готовой пищи в столовой без предварительной ее оценки бракеражной комиссией. При этом директор ООО "Огонек", оказывая услуги по организации горячего питания в данной школе, не обеспечил выполнение санитарных правил всеми работниками общества, в том числе и одной из обвиняемых", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что не были соблюдены необходимые условия санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий. Директор школы не принял меры к созданию комиссии для оценки и проверки качества блюд.

В итоге сальмонеллезом заболели 137 человек, в том числе дети, которые учатся в этом образовательном учреждении. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Люберецкий городской суд Московской области.

