Число госпитализированных из кадетской школы в Люберцах превысило 60 человек

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Число госпитализированных с отравлением из кадетской школы в Люберцах превысило 60 человек. Всего в больницах находятся 49 детей и 12 взрослых, сообщает телеканал Москва 24.

Анализы выявили у отравившихся возбудитель сальмонеллеза.

Как рассказали в областном Роспотребнадзоре, причиной случившегося стали грубые санитарные нарушения в столовой. Также обнаружены нарушения правил транспортировки, хранения и приготовления продуктов.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.