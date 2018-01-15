У отравившихся в кадетской школе в Люберцах нашли сальмонеллез – Роспотребнадзор

15 января, 11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Анализы выявили у отравившихся в кадетской школе в Люберцах возбудитель сальмонеллеза.
Причиной случившегося стали грубые санитарные нарушения в столовой, нарушения принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Подмосковью.
Ранее сообщалось, что 40 учеников кадетской школы в Люберцах и 6 взрослых госпитализировали с отравлением. По словам главы администрации городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, в больницу попали 32 человека, в том числе 29 детей. Возбуждено уголовное дело.
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