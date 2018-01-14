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Происшествия

14 января 2018, 12:20

СК возбудил уголовное дело по факту отравления учащихся в школе в Люберцах

происшествия дети

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления учащихся в кадетской школе в подмосковных Люберцах.

"В рамках проведенной дослесдвенной проверки установлено, что в течение дня 12 января 2018 года, в помещении кухни школы, при приготовлении завтрака и обеда, допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан в том числе и детей", – сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области, передает Агентство "Москва".

В результате массового отравления в больницы района поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи, из них 39 несовершеннолетних, в том числе 23 человека госпитализировано в медицинские учреждения городского округа Люберцы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту ЧП в Люберцах, а специалисты Роспотребнадзора по Подмосковью приступили к эпидемиологическому расследованию причин отравления детей.

Воспитанников кадетской школы в возрасте от восьми до 14 лет доставили в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы с признаками пищевого отравления. Сначала сообщалось, что пострадали 18 детей и один взрослый, однако, затем цифры выросли до 21 ребенка и двух взрослых.

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