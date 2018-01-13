СК начал проверку после отравления детей в кадетской школе в Люберцах

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Следственный комитет РФ начал проверку по факту отравления воспитанников кадетской школы в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

Уточняется, что 13 января сотрудники местных правоохранительных органов получили сведения информации о госпитализации детей в возрасте от восьми до 14 лет. Их доставили в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы с признаками пищевого отравления. "По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ "Кадетская школа", − цитирует Агентство "Москва" сообщение СК. Число пострадавших в дальнейшем будет уточняться, добавили следователи.

По факту отравления детей следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно начал доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося, пояснили в СК.

Впоследствии ТАСС сообщило, что количество пострадавших от пищевой интоксикации детей увеличилось до 21. "На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", − цитирует ТАСС главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в результате отравления в Люберецкой районной больнице находятся 18 детей и один взрослый. Врачи поставили им предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция".