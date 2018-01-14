40 учеников школы в Люберцах госпитализированы с отравлением

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Число госпитализированных с отравлением учеников кадетской школы в Люберцах увеличилось до 40. Также в больницу доставлены шестеро взрослых.

Пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет, они из разных классов. Клинические симптомы интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января, сообщает ТАСС.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как полагает следствие, к массовому отравлению привели нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, допущенные в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда.