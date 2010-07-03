Healthy Food оштрафовали почти на 2 млн рублей после отравления людей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Роспотребнадзор подвел итоги расследования случаев отравления едой из автоматов сети Healthy Food в столице. В результате компанию оштрафовали на два миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

С 11 июля по 1 августа 97 офисных работников бизнес-центров, расположенных в восьми административных округах, заболели острой кишечной инфекцией после покупки продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy Food. Из них 38 человек госпитализировали, у 66 заболевших установили сальмонеллез.

В Роспотребнадзоре выяснили, что все они употребляли продукцию, реализуемую в станциях здорового питания и кафе в бизнес-центрах. Большинство пострадавших употребляли сэндвич с тунцом и соусом "тар-тар" (66,5%), остальные – салаты, стейки с соусом "тар-тар", роллы и куриные биточки.

При расследовании в цехе компании выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей. Оказалось, что продукцию производили без технологических инструкций, у нее отсутствует маркировка о времени выработки, а готовые блюда оставляли на следующий день. В холодильных камерах не соблюдались правила товарного соседства. На часть используемого сырья не было документов, подтверждающих качество и безопасность, на готовую продукции проставляли неправомерно пролонгированные сроки годности, в том числе на салаты.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения и в двух кафе Healthy Food, работающих преимущественно на готовых блюдах. Поступающая продукция была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Набор и площади помещений кафе не соответствуют мощности, нет достаточного количества холодильного оборудования, отсутствуют гардероб и санитарные узлы для персонала, не все сотрудники имеют необходимые прививки против кишечных инфекций.

Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.

Чтобы предотвратить распространение сальмонеллеза, специалисты изъяли из оборота 125 партий общим весом 2 тысячи 837 килограммов обезличенного продовольственного сырья и готовой продукции. С 16 июля введен временный запрет деятельности и опечатаны помещения производственного цеха здорового питания, двух кафе Healthy Food и 20 станций здорового питания в бизнес-центрах.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров.

Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

