Прокуратура проведет проверку после отравления детей в поезде Владикавказ – Москва

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после отравления школьников, которые возвращались в Москву из санатория в Минеральных Водах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет ехали в поезде Владикавказ – Москва. Вечером 29 детей пожаловались сопровождающему на плохое самочувствие. Они были госпитализированы по прибытии на конечную станцию с подозрением на острую кишечную инфекцию.

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины произошедшего.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем думают многие люди. Мыть руки рекомендуется после чиханья и кашля, контактов с домашним животным, перед приготовлением пищи и приемом еды. После поездки в общественном транспорте или контактов с больными людьми и их вещами также обязательно следует помыть руки.

В ведомстве отметили, что ежегодно в мире умирает более 1,4 миллиона детей от пневмонии или диареи. Наиболее простой и эффективный способ предотвратить это – мытье рук с мылом.

