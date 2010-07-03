Роспотребнадзор опечатал помещения компании, где заказывали еду отравившиеся артисты

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Специалисты управления Роспотребнадзора по столице провели проверку кейтеринговой компании, где отравившиеся артисты Мариинского театра заказывали еду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как отмечается, 31 октября за медицинской помощью обратились 13 артистов Мариинского театра. Все они жаловались на многократную рвоту, озноб, боли в животе. По результатам осмотра им поставили пищевую токсикоинфекцию. Шесть человек пришлось госпитализировать. Медики оценивают состояние отравившихся как средней степени тяжести.



"Все заболевшие накануне вечером употребляли привозную еду из ланч-боксов, в составе которых была включена куриная продукция и салат. Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" ИП Анисимова С.В. (Чермянский проезд, дом 7)", – говорится в сообщении.

Для локализации и ликвидации очага инфекции проводится эпидемиологическое расследование в гостиницах, где проживали артисты, и по месту осуществления деятельности кейтеринговой компании.

Из-за многочисленных нарушений при приготовлении и хранении готовой еды, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и готовой пищевой продукции, помещения цеха опечатаны.

"Осуществляется забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха прекращена", – отметили в Роспотребнадзоре.

Минувшей ночью пять артистов Мариинского театра и один ребенок попали в одну из столичных больниц. Отмечалось, что медпомощь и обследование оказываются пациентам в полном объеме.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем думают многие люди. Мыть руки рекомендуется после чиханья и кашля, контактов с домашним животным, перед приготовлением пищи и приемом еды. После поездки в общественном транспорте или контактов с больными людьми и их вещами также обязательно следует помыть руки.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в мире умирает более 1,4 миллиона детей от пневмонии или диареи. Наиболее простой и эффективный способ предотвратить это – мытье рук с мылом.

