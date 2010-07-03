Пять артистов Мариинского театра и один ребенок госпитализированы в столице

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Пять артистов Мариинского театра и один ребенок попали в одну из столичных больниц минувшей ночью, врачи оценивают их состояние как нетяжелое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, врачи осмотрели семь человек на месте, они отказались от госпитализации.

По словам собеседника агентства, медпомощь и обследование оказываются пациентам в полном объеме.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем думают многие люди. Мыть руки рекомендуется после чиханья и кашля, контактов с домашним животным, перед приготовлением пищи и приемом еды. После поездки в общественном транспорте или контактов с больными людьми и их вещами также обязательно следует помыть руки.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в мире умирает более 1,4 миллиона детей от пневмонии или диареи. Наиболее простой и эффективный способ предотвратить это – мытье рук с мылом.

