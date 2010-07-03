СК возбудил дело об отравлении детей, ехавших в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Уголовное дело возбуждено по факту отравления почти 30 детей в возрасте 9-14 лет, ехавших на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву, сообщает ТАСС.

Вечером 6 ноября в пути следования поезда 8 детей пожаловались на ухудшение самочувствия. Врач на ж/д станции Россошь оказал им медицинскую помощь.

Позже те же симптомы обнаружились еще у 21 ребенка. По прибытии в Москву 29 детей госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе начала проверку после отравления угарным газом 10 человек, в том числе восьми детей.