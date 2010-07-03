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Происшествия

09:15

Прокуратура в Югре проверяет инцидент с отравлением угарным газом 10 человек

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе начала проверку после отравления угарным газом 10 человек, передает РИА Новости.

Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Известно, что пострадали 10 членов одной из семьи. По данным департамента здравоохранения Югры, они получили отравление угарным газом легкой степени. Отмечается, что среди пострадавших есть восемь детей. У всех пациентов наблюдается положительная динамика.

Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. В местных экстренных службах уточнили, что семья решила накануне установить дизельную печь для обогрева жилья. Однако вышло так, что газ выводился не на улицу, а в помещение.

В октябре в Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек. Женщина 1986 года рождения скончалась, под наблюдением врачей остались бабушка, дедушка и двое внуков 4 и 6 лет. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

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