Рабочие отравились неизвестным газом в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рабочие отравились неизвестным газом в поселке Горки Ленинские. Пострадали 14 человек. Всех их доставили в подмосковные больницы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным ведомства, 14 рабочих "обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь". Как уточнили в подмосковном министерстве здравоохранения, "пациенты были распределены в медицинские учреждения в Домодедово, Подольск и Видное". Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что девять рабочих отравились угарным газом в деревне Рассказовке в ТиНАО. Как выяснилось, они провели ночь в доме с включенным генератором и в итоге попали в больницу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.