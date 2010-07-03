Рабочие отравились неизвестным газом в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рабочие отравились неизвестным газом в поселке Горки Ленинские. Пострадали 14 человек. Всех их доставили в подмосковные больницы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, 14 рабочих "обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь". Как уточнили в подмосковном министерстве здравоохранения, "пациенты были распределены в медицинские учреждения в Домодедово, Подольск и Видное". Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девять рабочих отравились угарным газом в деревне Рассказовке в ТиНАО. Как выяснилось, они провели ночь в доме с включенным генератором и в итоге попали в больницу.