Трое детей отравились угарным газом в Каспийске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом в дагестанском Каспийске, передает РИА Новости.

В ночь на понедельник в оперативную дежурную часть сообщили, что в дачном обществе "Весна" в частном жилом доме произошло отравление угарным газом. Возгорания на месте не было. Причиной случившегося назвали нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу. Состояние четырех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угроз жизни нет. Один мужчина получил помощь амбулаторно.