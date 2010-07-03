Пострадавшие в селе у Домодедова отравились выхлопными газами

Пострадавшие в селе Ям городского округа Домодедово отравились выхлопными газами от бензинового генератора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мособлгаз".
"Отравление выхлопными газами произошло от бензинового генератора, установленного в подвале", – уточнили в пресс-службе. Там же добавили, что дом газифицирован не был.
Ранее сообщалось, что 3 апреля пятерых человек госпитализировали с отравлением угарным газом в селе Ям городского округа Домодедово. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья отметили, что пострадали пять человек, при госпитализации они находились в состоянии средней степени тяжести.
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