Пострадавшие в селе у Домодедова отравились выхлопными газами

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пострадавшие в селе Ям городского округа Домодедово отравились выхлопными газами от бензинового генератора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мособлгаз".

"Отравление выхлопными газами произошло от бензинового генератора, установленного в подвале", – уточнили в пресс-службе. Там же добавили, что дом газифицирован не был.

Ранее сообщалось, что 3 апреля пятерых человек госпитализировали с отравлением угарным газом в селе Ям городского округа Домодедово. В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья отметили, что пострадали пять человек, при госпитализации они находились в состоянии средней степени тяжести.