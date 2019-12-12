Два подростка погибли в Подмосковье после отравления неизвестным веществом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два подростка погибли и еще один был госпитализирован после отравления неизвестным веществом в Подмосковье. Об этом рассказала помощник начальника ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в одном из гаражей на территории городского округа Раменское в бессознательном состоянии были обнаружены три подростка. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть двух из них. Третий был экстренно госпитализирован.

По предварительной версии, подростки могли отравиться неустановленным веществом. Точную причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В начале декабря пять человек умерли из-за отравления неизвестной жидкостью в поселке Дубки Ярославской области. Следователи считают, что трое мужчин и две женщины распивали стеклоочиститель.

В ноябре полиция инициировала проверку по факту отправления наркотическим веществом двухлетнего ребенка из Волоколамска.

